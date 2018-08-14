Göğüs geremedi

çaldıkları lüks araçları kullandıkları için sitelere rahat giren çete elemanları, villalarda çelik kasaların içini boşalttı. Soyguncuların paraları tatil merkezlerinde ve gece kulüplerinde harcadığı, çete elebaşı Mehmet A'nın bu parayla göğüs küçültme ameliyatı yaptırdığı tespit edildi. Çete üyelerinin viskiyle el yıkadıkları da belirlendi.de arasında bulunduğu 7 çete üyesi diğer adreslerde gözaltına alındı. 12 villadansoygun yaptıkları belirlenen çetenin adreslerinde sahte plaka yapım makinesi, ziynet eşyaları, maskeler ele geçti.