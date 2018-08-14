Göğüs geremedi

İstanbul'da çaldıkları lüks araçları kullandıkları için sitelere rahat giren çete elemanları, villalarda çelik kasaların içini boşalttı. Soyguncuların paraları tatil merkezlerinde ve gece kulüplerinde harcadığı, çete elebaşı Mehmet A'nın bu parayla göğüs küçültme ameliyatı yaptırdığı tespit edildi. Çete üyelerinin viskiyle el yıkadıkları da belirlendi.
Mehmet A'nın sevgilisi E.K. ve R.K'nın sevgilisi G.D'nin de arasında bulunduğu 7 çete üyesi diğer adreslerde gözaltına alındı. 12 villadan 2.5 milyon TL'lik soygun yaptıkları belirlenen çetenin adreslerinde sahte plaka yapım makinesi, ziynet eşyaları, maskeler ele geçti.
Mehmet A'nın sevgilisi E.K. ve R.K'nın sevgilisi G.D'nin de arasında bulunduğu 7 çete üyesi diğer adreslerde gözaltına alındı. 12 villadan 2.5 milyon TL'lik soygun yaptıkları belirlenen çetenin adreslerinde sahte plaka yapım makinesi, ziynet eşyaları, maskeler ele geçti.
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