Fransız kalmadılar!

Fransa'da yaşayan Claire La Gel ve Justine Joly, bir süre önce Van'da tanıştıkları öğretmen Celil Çelik'i ziyaret etmek üzere Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne gitti. Çelik'in Köprücük köyündeki evinde dört gün misafir olarak kalan Fransız gençler, köyün kadınlarıyla birlikte tandırda ekmek pişirip, ahırda inek sağdı.
Yöresel kıyafetler giyen Fransız kızlar, düğünlere de katıldı. Claire La Gel ve Justine Joly, köyden ayrılırken, yöre halkının kendilerine gösterdiği misafirperverlikten memnun kaldıklarını belirtti. Köyün kadınları ise kısa sürede samimi oldukları Fransız gençlerin gidişine üzüldüklerini söyledi.
Yöresel kıyafetler giyen Fransız kızlar, düğünlere de katıldı. Claire La Gel ve Justine Joly, köyden ayrılırken, yöre halkının kendilerine gösterdiği misafirperverlikten memnun kaldıklarını belirtti. Köyün kadınları ise kısa sürede samimi oldukları Fransız gençlerin gidişine üzüldüklerini söyledi.
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