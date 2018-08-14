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kalmadılar!

Fransız kalmadılar!
Fransa'da yaşayan Claire La Gel ve Justine Joly, bir süre önce Van'da tanıştıkları öğretmen Celil Çelik'i ziyaret etmek üzere 'nin Yüksekova İlçesi'ne gitti. Çelik'in Köprücük köyündeki evinde dört gün misafir olarak kalan gençler, köyün kadınlarıyla birlikte tandırda ekmek pişirip, ahırda inek sağdı.

Yöresel kıyafetler giyen Fransız kızlar, düğünlere de katıldı. ve Justine Joly, köyden ayrılırken, yöre halkının kendilerine gösterdiği misafirperverlikten memnun kaldıklarını belirtti. Köyün kadınları ise kısa sürede samimi oldukları Fransız gençlerin gidişine üzüldüklerini söyledi.

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