Firari düve!

Manisa'da geçen yıl kurban ibadetini yerine getirmek isteyen Celal Ö., besici Aytaç Karagülle ile pazarlık yaptı. 6 bin 650 liraya düve aldı. Ancak kurbanlığı kesimhaneye götürürken elinden kaçırdı. Peşine düşülen düve, Spil Dağı'nda sırra kadem bastı. Günlerce arandı. Ancak bulunamadı. Aradan geçen bir yılın ardından yine Kurban Bayramı için Ardahan'dan Manisa'ya giden Karagülle, Spil Dağı yamacında firari düveye rastladı. Sahiplerinin dahi unuttuğu düve, besici Karagülle tarafından cep telefonuyla fotoğraflandı. Su içmek için canlı hayvan borsasına indiği tahmin edilen düve, yakalanacağı sırada tekrar kaçtı.







'AYI SANDIK'

Düveyi yakalayacaklarından emin olduğunu belirten besici Aytaç Karagülle, "İlk gün dağdan bir şeyin indiğini gördük. Ayı zannettik. Takip ettiğimizde kaçak hayvanımızın olduğunu anladık. Takip 3 gün boyunca sürdü. Hayvan yanımıza suya iniyor. Gerekli izinlerimizi aldık. Hayvanı almaya çalışıyoruz. Hayvan bir senedir Manisa Spil Dağı'nda organik olarak yaşıyor. Hayvanın videosunu çektik. Müşterilerime de haber verdim geldiler. Kaçan hayvan 2018'de geri döndü. Dağlık alan su olmadığından dolayı gece 2 ile 4 saatleri arasında yanımıza su içmeye iniyor. Buna tuzak ayarlayıp tutarak müşterilerimize teslim edeceğiz" diye konuştu.







