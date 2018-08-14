Emin ellerde

Adıyaman'da yaşayan Hatun P., geçtiğimiz perşembe günü üç aylık bebeğiyle Demokrasi Parkı'na gitti. Buradaki süs havuzuna girdi. İddialara göre suya batırıp çıkardığı küçük yavrusunu boğmayı denedi. Vatandaşlar ise olaya müdahale etti. Bebeği elinden aldığı Hatun P.'nin bipolar bozukluğu olduğu tespit edildi.
Hasta kadın, Adana Doktor Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. Erkek bebeğin ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi dün bitti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerince hastaneden alınan bebek, Çocuk Evleri Sitesi'ne götürülerek devlet korumasına alındı. Talihsiz yavrunun babasının ise halen bulunamadığı ve araştırıldığı belirtildi.
Hasta kadın, Adana Doktor Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. Erkek bebeğin ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi dün bitti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerince hastaneden alınan bebek, Çocuk Evleri Sitesi'ne götürülerek devlet korumasına alındı. Talihsiz yavrunun babasının ise halen bulunamadığı ve araştırıldığı belirtildi.
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