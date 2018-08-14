Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Yenidemir Mahallesi, iletişim savaşı verdi. Telefon şebekesinin iyi çekmemesi, vatandaşları isyan ettirdi. Cep telefonu ile görüşmelerini tepe ve çatılara çıkarak gerçekleştiren köylüler, köylerine bir şebeke alıcısı kurulmasını istedi.
Bölgede yaklaşık 100 konut bulunduğunu söyleyen vatandaşlar, sorunun çözülmesi için yetkililere seslendi. Mahalle sakinlerinden Emine Çam, "Mahallemizde telefonlarımız çekmiyor. Acil durumlarda kimseyi arayamıyoruz. Telefonla konuşabilmek için yüksek yerlere çıkıyoruz. Yetkililerden yardım ve destek bekliyoruz. Yıl olmuş 2018, biz hala konuşmak için dağlara çıkıyoruz" dedi.
Bölgede yaklaşık 100 konut bulunduğunu söyleyen vatandaşlar, sorunun çözülmesi için yetkililere seslendi. Mahalle sakinlerinden Emine Çam, "Mahallemizde telefonlarımız çekmiyor. Acil durumlarda kimseyi arayamıyoruz. Telefonla konuşabilmek için yüksek yerlere çıkıyoruz. Yetkililerden yardım ve destek bekliyoruz. Yıl olmuş 2018, biz hala konuşmak için dağlara çıkıyoruz" dedi.
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