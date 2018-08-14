Acil şifalar

Hasta almaya giden sağlık ekibi kaza yaptı. İlginç olay dün İstanbul Bakırköy'deki Atatürk Havalimanı Caddesi'nde yaşandı. 112 Acil Servis ekibi, gelen yardım telefonu üzerine yola çıktı. Ancak ambulans şoförü Nuri Ergün, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aydınlatma direğine çarpan ambulans devrildi.
Araçta bulunan üç sağlık görevlisi çevredekilerin yardımıyla ambulanstan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan ambulans şoförü Ergün, Alperen Güven ve Ebru Özgür başka ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Olay yerine giden polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Devrilen ambulans vinç yarımıyla düzeltilip olay yerinden kaldırıldı. Ambulansın kaldırılmasının ardından tek şeritten sağlanan trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Yan yatan ambulanstan çıkarılan Alperen Güven, tedavi görüyor.
Araçta bulunan üç sağlık görevlisi çevredekilerin yardımıyla ambulanstan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan ambulans şoförü Ergün, Alperen Güven ve Ebru Özgür başka ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Olay yerine giden polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Devrilen ambulans vinç yarımıyla düzeltilip olay yerinden kaldırıldı. Ambulansın kaldırılmasının ardından tek şeritten sağlanan trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Yan yatan ambulanstan çıkarılan Alperen Güven, tedavi görüyor.
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