İstanbul yolunun 5. kilometresinde trafik denetimi yapan Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 34 RVZ 29 plakalı kamyoneti durdurdu. Polis ehliyet ve ruhsatı istediği anda büyük bir şok yaşadı. Sürücü Tuncer Varlı'nın, dirseklerden itibaren iki kolunun olmadığını gören ekipler, bir an dondu kaldı. Nüfus cüzdanı ve araca ait belgelerin de yanında olmadığını belirten sürücü, polis merkezine götürülünce skandal girçek ortaya çıktı. İncelemede 38 yaşındaki kolsuz sürücünün, "Başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma", "resmi belgede sahtecilik", "hırsızlık", "Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefet" gibi suçlardan arandığı, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Varlı'nın iki yıl önce kablo hırsızlığı yaptığı esnada elektrik akımına kapılması sonucu yaralandığı, kollarının dirseklerden itibaren kesildiği öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, işlemleri için Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kolpaçino
Kırklareli’ndeki polis kontrolünde iki kolu olmadan araç kullanan Tuncer Varlı, gözaltına alındı. Kolsuz sürücünün, ‘Sahte kimlik’, ‘evrakta sahtecilik’ ve ‘hırsızlık’ suçlarından arandığı ortaya çıktı
Etiketler: Kırklareli , Tuncer Varlı , İstanbul
- 12 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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