Diyabetten korkma

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin görülme sıklığı giderek artıyor. Adeta modern çağın vebası olarak gösterilen diyabet, uzun bir süreçte ortaya çıkıyor. Ağızda kuruluk, çabuk acıkma, tatlı yeme isteği, yorgunluk ve sinirli ruh hali ile belirti veriyor. Bazen de belirti vermeden sinsive ilerliyor. Diyabette, erken teşhis ve doğru tedavi. büyük önem taşıyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, diyabetin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurguluyor.



SAĞLIKLI BESLENİN

Diyabet hastalığında yaşam tarzı değişiklikleri ve egzersiz, kan şekerini dengeliyor. Diyabet ortaya çıktıktan sonra bile yaşam tarzı değişiklikleri ve diyet, hastalığı tersine çevirebiliyor. Bir kişiye şeker hastası denebilmesi için açlık kan şekerinin 126 mg'ın üzerine olması, herhangi bir zamanda kan glikoz düzeyinin 200 mg'ın üzerinde olması gerekiyor. Diyabet hastalığı tedavi edilmediğinde bazı ölümcül rahatsızlıklara da neden oluyor. Kalp ve damar sağlığını bozuyor. Hipertansiyon riskini artırıyor. Göz damarlarını olumsuz etkileyerek körlüğe neden oluyor. Karaciğer yağlanması ve siroza davetiye çıkarıyor. Alzheimer olma riskini 4 kat artırıyor.



KİLOLARA DİKKAT

Bilinenin aksine diyabeti her zaman genetik etki göstermiyor. Şeker hastalığının salgın ve yaygın bir hastalık hale gelmesi, genetik faktörlerden çok yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarına göre değişiyor. Diyet ve yaşam tarzındaki değişiklikler, bu hastalığın önlenmesinde etkin rol oynuyor. Şeker hastalığı obezlerde sık olmakla birlikte, normal kilolu fakat beli kalın ve yağ oranı yüksek kişilerde de görülüyor. Kilo arttıkça şeker hastalığı gelişme riski de artıyor.



FAST FOOD YEMEYİN

Fabrikalarda ve tezgâhlarda üretilen rafine karbonhidrat, doymuş ve trans yağ, tuz dolu ambalajlı gıdalar diyabeti tetikliyor. Hamburger, kolalı ve gazlı içecekler, patates kızartması, toz şeker ve beyaz undan yapılmış gıdalar tüketmek, hastalığın tedavisini de olumsuz etkiliyor.



NELER YEMELİ?

Diyabetik bir kişinin, glisemik indeksi ve glisemik yükü düşük karbonhidrat kaynakları tüketmesi gerekiyor. Prof. Dr. Osman Erk, diyabetlilere şunları öneriyor:

SEBZELER: Maydanoz, pazı, marul, tere, semizotu, roka, fesleğen, lahana, brokoli, salatalık, domates diyabete savaş açar.

TAHILLAR: Buğday, arpa, çavdar, bulgur diyabetten korur.

BAKLAGİLLER: Mercimek, nohut ve fasulye tedaviyi destekler.

KURUYEMİŞLER: Ceviz, badem, fındık diyabetten korur.

MEYVE: Çilek, ahududu, vişne, elma, armut, şeftali, kivi, diyabete çare olur.





PROF.DR.OSMAN ERK



YARIN: TİROİT SAĞLIĞI