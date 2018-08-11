Menopoz saç döküyor

Saç dökülmesi, menopoz döneminde daha çok görülüyor. Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Rukiye Kaymaz, "Günde ortalama 100-150 saç teli dökülebilir. Saç çekildiğinde ele 5'ten fazla saç teli geliyorsa, doktora gidin" diyor.
Saç dökülmesinin nedenlerini şöyle sıralıyor:
Demir eksikliği, Sağlıksız beslenme, İlaçlar ,Saçkıran, Yoğun stres...
Saç dökülmesinin nedenlerini şöyle sıralıyor:
Demir eksikliği, Sağlıksız beslenme, İlaçlar ,Saçkıran, Yoğun stres...
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