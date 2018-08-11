Kalbi 12’den vurun!

Sağlıklı kalbin yolu, doğru beslenme alışkanlıklarından geçiyor. Kalp damar hastalıkları, dünyada ve ülkemizde en çok ölümle sonuçlanan rahatsızlıkların başında geliyor. Yaşam koşulları ve beslenme alışkanlıklarının değişmesi bu durumu tetikleyen etmenlerin başında geliyor.
Kalp hastalıklarının görülme riski, yaşla birlikte artıyor. Kalp dostu beslenme, bu noktada en büyük yardımcı haline geliyor. Akdeniz tarzı beslenilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş Yılmaz, şu önerilerde bulunuyor...
Sıvı yağları tercih edin: Katı yağ, kolesterolü yükseltiyor. Kalbi olumsuz etkiliyor. Bunların yerine zeytinyağı, fındık yağı, ayçiçek yağı gibi sıvı yağların tercih edilmesi gerekiyor.
1 öğün sebze: Her gün 1 öğünün sebze yemeği olması kalbi güçlendiriyor.
Haftada 2 gün balık: Balık, içerdiği Omega 3 ile kolesterolü düşürüyor. Kalbi koruyor.
Kırmızı ete dikkat: Kolesterol ve hayvansal doymuş yağdan zengin kırmızı eti haftada 1-2 günden fazla yememek gerekiyor.
30 dakika yürüyüş: Düzenli yapılan egzersiz, tansiyonu ve kolesterolü destekliyor. Kalp sağlığını koruyor.
1 avuç sağlık: Ceviz, fındık, badem kalbi koruyor. Ancak günde 1 avuçtan fazla tüketmemek gerekiyor.
Fasulye, nohut şifa gibi: Kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek içerdiği B vitamini ile kolesterolü düşürüyor. Kalbi koruyor.
Süt için, peynir yiyin: Her gün yeterli miktarda tüketilen süt ve peynir, iyi huylu kolesterolü yükseltiyor.
Kızartma yemeyin: Günlük besinlerde kızartma yerine ızgara, fırınlama ya da haşlama yöntemlerini tercih etmek kalbi koruyor.
Bele bakın, riski görün: Karın çevresinde yağlanma kalp damar hastalıklarına zemin hazırlıyor. Karın çevresinin erkeklerde 94, kadınlarda 80'i geçmemesi gerekiyor.
Yeşil çay için:Günde 1 fincan yeşil çay, içerdiği antioksidanlar ile kalp sağlığını destekliyor.
Tuzu azaltın:Günde 1 çay kaşığından fazla tuz alımı, tansiyonu yükseltiyor. Kalbi zorluyor.
Kalp hastalıklarının görülme riski, yaşla birlikte artıyor. Kalp dostu beslenme, bu noktada en büyük yardımcı haline geliyor. Akdeniz tarzı beslenilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş Yılmaz, şu önerilerde bulunuyor...
Sıvı yağları tercih edin: Katı yağ, kolesterolü yükseltiyor. Kalbi olumsuz etkiliyor. Bunların yerine zeytinyağı, fındık yağı, ayçiçek yağı gibi sıvı yağların tercih edilmesi gerekiyor.
1 öğün sebze: Her gün 1 öğünün sebze yemeği olması kalbi güçlendiriyor.
Haftada 2 gün balık: Balık, içerdiği Omega 3 ile kolesterolü düşürüyor. Kalbi koruyor.
Kırmızı ete dikkat: Kolesterol ve hayvansal doymuş yağdan zengin kırmızı eti haftada 1-2 günden fazla yememek gerekiyor.
30 dakika yürüyüş: Düzenli yapılan egzersiz, tansiyonu ve kolesterolü destekliyor. Kalp sağlığını koruyor.
1 avuç sağlık: Ceviz, fındık, badem kalbi koruyor. Ancak günde 1 avuçtan fazla tüketmemek gerekiyor.
Fasulye, nohut şifa gibi: Kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek içerdiği B vitamini ile kolesterolü düşürüyor. Kalbi koruyor.
Süt için, peynir yiyin: Her gün yeterli miktarda tüketilen süt ve peynir, iyi huylu kolesterolü yükseltiyor.
Kızartma yemeyin: Günlük besinlerde kızartma yerine ızgara, fırınlama ya da haşlama yöntemlerini tercih etmek kalbi koruyor.
Bele bakın, riski görün: Karın çevresinde yağlanma kalp damar hastalıklarına zemin hazırlıyor. Karın çevresinin erkeklerde 94, kadınlarda 80'i geçmemesi gerekiyor.
Yeşil çay için:Günde 1 fincan yeşil çay, içerdiği antioksidanlar ile kalp sağlığını destekliyor.
Tuzu azaltın:Günde 1 çay kaşığından fazla tuz alımı, tansiyonu yükseltiyor. Kalbi zorluyor.
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