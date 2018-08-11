Hayvanlara fısıldayan taksici

İzmir'de taksicilik yapan 52 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası İsmail Karancak, her gün eşi Filiz Karancak ile özenle hazırladığı mamaları taksinin bagajına koyarak günün belli saatlerinde sokak hayvanlarını besliyor. Sokak hayvanları da onun yolunu adeta dört gözle bekliyor. Karancak, bagajdan mamaları çıkarıp tek tek hayvanlara yediriyor.
Taksicinin bu özverili davranışı bir vatandaşın çektiği videoyla sosyal medyaya aktarılınca, görüntüler tıklanma rekoru kırdı. Hayvanlara büyük bir sevgiyle bağlı olduğunu söyleyen hayvansever taksici, yine sokaktan sahiplendiği çoğu engelli 17 kedi ve 2 köpeğe de evinde bakıyor.
Taksicinin bu özverili davranışı bir vatandaşın çektiği videoyla sosyal medyaya aktarılınca, görüntüler tıklanma rekoru kırdı. Hayvanlara büyük bir sevgiyle bağlı olduğunu söyleyen hayvansever taksici, yine sokaktan sahiplendiği çoğu engelli 17 kedi ve 2 köpeğe de evinde bakıyor.
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