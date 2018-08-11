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fısıldayan taksici

Hayvanlara fısıldayan taksici
İzmir'de taksicilik yapan 52 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası İsmail Karancak, her gün eşi Filiz Karancak ile özenle hazırladığı mamaları taksinin bagajına koyarak günün belli saatlerinde sokak hayvanlarını besliyor. Sokak hayvanları da onun yolunu adeta dört gözle bekliyor. Karancak, bagajdan mamaları çıkarıp tek tek hayvanlara yediriyor.

Taksicinin bu özverili davranışı bir vatandaşın çektiği videoyla sosyal medyaya aktarılınca, görüntüler tıklanma rekoru kırdı. büyük bir sevgiyle bağlı olduğunu söyleyen hayvansever taksici, yine sokaktan sahiplendiği çoğu engelli 17 kedi ve 2 köpeğe de evinde bakıyor.
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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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