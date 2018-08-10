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Yüksek kolesterol kalbi vuruyor

Kolesterol yüksekliği, kalp-damar hastalıklarına zemin hazırlıyor. Prof. Dr. uyarıyor: Hastalığa karşı sarımsak, ceviz ve yeşil yapraklı sebzeler tüketin. Egzersiz yapmayı ihmal etmeyin

Yüksek kolesterol kalbi vuruyor
Dünyada meydana gelen ölümlerin yarısı, kalp-damar hastalıklarından kaynaklanıyor. Yaş, cinsiyet, , hipertansiyon, alkol, şişmanlık, stres, fazla hayvansal gıda tüketimi ve kolesterol yüksekliği kalp hastalığı riskini arttırıyor. "Kalp hastalığı" denince akla ilk olarak kolesterol yüksekliği geliyor.

HAREKET EDİN
Prof. Dr. Osman Erk, yüksek kolesterol ve tedavi yöntemleriyle ilgili önemli bilgiler veriyor: "Kolesterol; HDL (iyi huylu), (kötü huylu) olarak ikiye ayrılıyor. LDL kolesterol tipi, damar sertliğine yol açıyor. Rafine şeker ve unlu gıdalardan gelen karbonhidratlar, kolesterolü yükseltiyor ve damar sertliği riskini arttırıyor. Kolesterol yüksekliği olanlarda 'statin' adı verilen ilaçlar kullanılıyor. Statinler, karaciğerdeki kolesterol yapıcı enzimi bloke ederek kolesterolü düşürüyor. Statinler, diyet, egzersiz, sigara ve alkolden uzak durma gibi önlemlerle kalp-damar hastalığını önlüyor. Şeker hastalığı olanlar, kalp damar hastalığı olanlar, hipertansiyonu olanlar ve felç geçirenlerin kolesterol ilacı kullanmak için mutlaka doktora gitmeleri gerekiyor. Sadece kolesterol yüksekliği olanlar ise diyet ve egzersiz programı ile kolesterollerini düşürebiliyor. İlaç kullanımının yanı sıra diyet ve egzersiz de kolesterolü düşürmede etkili oluyor. Hayvansal yağ ve protein, kolesterolü yükseltiyor. Bitkisel gıdalar ise kolesterolü düşürüyor.

BUNLARI TÜKETİN
Sarı, turuncu, kırmızı ve yeşil gıdalar, bol miktarda lif ve antioksidan madde içeriyor. Bu maddeler, kolesterol seviyesini azaltıyor. Elma, havuç, badem, ceviz, kuru erik, kereviz, arpa, sarımsak, soğan, greyfurt, limon, keten tohumu, kinoa, brokoli, lahanası, patlıcan gibi bitkisel gıdalar kolesterolü düşürmeye yardımcı oluyor.

PROF.DR. / SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ

YARIN: ŞEKER HASTALIĞI



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