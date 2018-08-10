Yüksek kolesterol kalbi vuruyor

Dünyada meydana gelen ölümlerin yarısı, kalp-damar hastalıklarından kaynaklanıyor. Yaş, cinsiyet, şeker hastalığı, hipertansiyon, alkol, şişmanlık, stres, fazla hayvansal gıda tüketimi ve kolesterol yüksekliği kalp hastalığı riskini arttırıyor. "Kalp hastalığı" denince akla ilk olarak kolesterol yüksekliği geliyor.
HAREKET EDİN
Prof. Dr. Osman Erk, yüksek kolesterol ve tedavi yöntemleriyle ilgili önemli bilgiler veriyor: "Kolesterol; HDL (iyi huylu), LDL (kötü huylu) olarak ikiye ayrılıyor. LDL kolesterol tipi, damar sertliğine yol açıyor. Rafine şeker ve unlu gıdalardan gelen karbonhidratlar, kolesterolü yükseltiyor ve damar sertliği riskini arttırıyor. Kolesterol yüksekliği olanlarda 'statin' adı verilen ilaçlar kullanılıyor. Statinler, karaciğerdeki kolesterol yapıcı enzimi bloke ederek kolesterolü düşürüyor. Statinler, diyet, egzersiz, sigara ve alkolden uzak durma gibi önlemlerle kalp-damar hastalığını önlüyor. Şeker hastalığı olanlar, kalp damar hastalığı olanlar, hipertansiyonu olanlar ve felç geçirenlerin kolesterol ilacı kullanmak için mutlaka doktora gitmeleri gerekiyor. Sadece kolesterol yüksekliği olanlar ise diyet ve egzersiz programı ile kolesterollerini düşürebiliyor. İlaç kullanımının yanı sıra diyet ve egzersiz de kolesterolü düşürmede etkili oluyor. Hayvansal yağ ve protein, kolesterolü yükseltiyor. Bitkisel gıdalar ise kolesterolü düşürüyor.
BUNLARI TÜKETİN
Sarı, turuncu, kırmızı ve yeşil gıdalar, bol miktarda lif ve antioksidan madde içeriyor. Bu maddeler, kolesterol seviyesini azaltıyor. Elma, havuç, badem, ceviz, kuru erik, kereviz, arpa, sarımsak, soğan, greyfurt, limon, keten tohumu, kinoa, brokoli, Brüksel lahanası, patlıcan gibi bitkisel gıdalar kolesterolü düşürmeye yardımcı oluyor.
PROF.DR. OSMAN ERK / SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ
YARIN: ŞEKER HASTALIĞI
HAREKET EDİN
Prof. Dr. Osman Erk, yüksek kolesterol ve tedavi yöntemleriyle ilgili önemli bilgiler veriyor: "Kolesterol; HDL (iyi huylu), LDL (kötü huylu) olarak ikiye ayrılıyor. LDL kolesterol tipi, damar sertliğine yol açıyor. Rafine şeker ve unlu gıdalardan gelen karbonhidratlar, kolesterolü yükseltiyor ve damar sertliği riskini arttırıyor. Kolesterol yüksekliği olanlarda 'statin' adı verilen ilaçlar kullanılıyor. Statinler, karaciğerdeki kolesterol yapıcı enzimi bloke ederek kolesterolü düşürüyor. Statinler, diyet, egzersiz, sigara ve alkolden uzak durma gibi önlemlerle kalp-damar hastalığını önlüyor. Şeker hastalığı olanlar, kalp damar hastalığı olanlar, hipertansiyonu olanlar ve felç geçirenlerin kolesterol ilacı kullanmak için mutlaka doktora gitmeleri gerekiyor. Sadece kolesterol yüksekliği olanlar ise diyet ve egzersiz programı ile kolesterollerini düşürebiliyor. İlaç kullanımının yanı sıra diyet ve egzersiz de kolesterolü düşürmede etkili oluyor. Hayvansal yağ ve protein, kolesterolü yükseltiyor. Bitkisel gıdalar ise kolesterolü düşürüyor.
BUNLARI TÜKETİN
Sarı, turuncu, kırmızı ve yeşil gıdalar, bol miktarda lif ve antioksidan madde içeriyor. Bu maddeler, kolesterol seviyesini azaltıyor. Elma, havuç, badem, ceviz, kuru erik, kereviz, arpa, sarımsak, soğan, greyfurt, limon, keten tohumu, kinoa, brokoli, Brüksel lahanası, patlıcan gibi bitkisel gıdalar kolesterolü düşürmeye yardımcı oluyor.
PROF.DR. OSMAN ERK / SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ
YARIN: ŞEKER HASTALIĞI
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.