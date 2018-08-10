Sakarya'da korkunç olay! Sıcak asfaltın içine düştü, kurtarılamadı

Olay gece saatlerinde, Erenler Küpçüler Mahallesi'ndeki Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait asfalt şantiyesinde meydana geldi. Bir firmada çalışan tanker sürücüsü Ahmet Bahşi, tankerde yüklü asfaltı şantiyeye getirdi. Aracı yan yana olan asfalt kazanlarının yanına yanaştıran Ahmet Bahşi, araçtaki asfaltı hortumla boşaltırken dengesini kaybedip iki kazanın arasına düştü. Sürücü, yüksek sıcaklıkta olan kazanların birleştiği noktaya dolan sıvı haldeki sıcak asfaltın içinde kaldı.