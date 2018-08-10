Sakarya'da korkunç olay! Sıcak asfaltın içine düştü, kurtarılamadı

Olay gece saatlerinde, Erenler Küpçüler Mahallesi'ndeki Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait asfalt şantiyesinde meydana geldi. Bir firmada çalışan tanker sürücüsü Ahmet Bahşi, tankerde yüklü asfaltı şantiyeye getirdi. Aracı yan yana olan asfalt kazanlarının yanına yanaştıran Ahmet Bahşi, araçtaki asfaltı hortumla boşaltırken dengesini kaybedip iki kazanın arasına düştü. Sürücü, yüksek sıcaklıkta olan kazanların birleştiği noktaya dolan sıvı haldeki sıcak asfaltın içinde kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.