Antalya'da 4 yıldızlı otele haciz! Turistler şaşkınlıkla izledi

Manavgat'ın Örenşehir mevkiinde bulunan ve bir süredir ödeme güçlüğü yaşanan 4 yıldızlı Green Imperial Beach Hotel'e mal veren çeşitli firmalar tarafından icra takibi başlatıldı.
Manavgat'ın Örenşehir mevkiinde bulunan ve bir süredir ödeme güçlüğü yaşanan 4 yıldızlı Green Imperial Beach Hotel'e mal veren çeşitli firmalar tarafından icra takibi başlatıldı.
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