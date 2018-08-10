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Antalya'da 4 yıldızlı otele haciz! Turistler şaşkınlıkla izledi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 4 yıldızlı bir oteldeki malzemeler haczedildi. Otelde tatillerini geçiren turistler, malzemelerin taşınmasını şaşkınlıkla izledi.

Tatilcilere soğuk duş!

Manavgat'ın Örenşehir mevkiinde bulunan ve bir süredir ödeme güçlüğü yaşanan 4 yıldızlı Green Imperial Beach Hotel'e mal veren çeşitli firmalar tarafından icra takibi başlatıldı.

  • 10 Ağustos 2018, Cuma 10:33
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