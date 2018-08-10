Gaziantep'de Şeyma- Yusuf Baydar çifti, bir otelde düzenlenen düğün törenlerinde mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı. Nikahın ardından salona alışılagelmiş düğün pastası yerine 9 katlı çiğ köfte getirildi. Genç çift, üzeri toz fıstık, ceviz, badem, salatalık, limon ve marulla süslenmiş çiğ köfteyi davetlilerin alkış ve zılgıtları eşliğinde keserek birbirlerine ikram etti. Damadın babası Namık Baydar, çiğ köfte üreticisi olduklarını belirterek, "Tüm davetliler şaşkınlıklarını gizleyemediler. Güzel bir anı oldu ve güzel tepkiler aldık" dedi.
Pasta yoksa köfte var!
Çiğ köfte üreticisi, oğlunun düğününde kendi elleriyle yaptığı 9 katlı köfte pastasını ikram etti
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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