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yoksa köfte var!

üreticisi, oğlunun ünde kendi elleriyle yaptığı 9 katlı köfte sını ikram etti

Pasta yoksa köfte var!
'de Şeyma- Yusuf Baydar çifti, bir otelde düzenlenen törenlerinde mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı. Nikahın ardından salona alışılagelmiş düğün sı yerine 9 katlı getirildi. Genç çift, üzeri toz fıstık, ceviz, badem, salatalık, limon ve marulla süslenmiş çiğ köfteyi davetlilerin alkış ve zılgıtları eşliğinde keserek birbirlerine ikram etti. Damadın babası Namık Baydar, çiğ köfte üreticisi olduklarını belirterek, "Tüm davetliler şaşkınlıklarını gizleyemediler. Güzel bir anı oldu ve güzel tepkiler aldık" dedi.
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