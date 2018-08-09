Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu'da meydana gelen sele ilişkin, "Afetten etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçları müracaatları halinde ertelenecek." değerlendirmesinde bulundu.
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Tarım Bakanlığı'ndan Karadeniz'deki sel felaketiyle ilgili açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu'da meydana gelen sele ilişkin, "Afetten etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçları müracaatları halinde ertelenecek." değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: Ordu , Bekir Pakdemirli , Karadeniz , Tarım
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