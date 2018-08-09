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  1. Şimdi de o ilde alarm verildi!

Bakanlığı'ndan 'deki sel felaketiyle ilgili açıklama

Bakan açıkladı! O borçlar ertelenecek

ve Orman Bakanı , 'da meydana gelen sele ilişkin, "Afetten etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçları müracaatları halinde ertelenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıntılar gelecek...

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 14:05
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