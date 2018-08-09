Mİlyon dolarlık şantaj

Irak-İstanbul hattında skandal patlak verdi. Iraklı müteahhit Ali H. (52), birlikte yaşadığı Iraklı Roaa W.'den (28) ayrılmak istedi. Genç kadın ise "Elimde uygunsuz görüntülerin var. Bunları internete veririm" tehdidiyle para istedi. İşadamı farklı zamanlarda genç kadına 13 bin, 16 bin 500 ve 21 bin dolar gönderdi. Daha sonra Ali H.'yi İstanbul'dan arayan bir kişi, "Elimde uygunsuz görüntülerin var" tehdidiyle işadamından 40 bin dolar istedi. Ali H., durumu polise bildirdi. İşadamını arayan kişinin W.'nin sevgilisi Eabdalkarım C. (43) olduğu belirlendi. Polis, Ali H.'den arayan kişi ile buluşma ayarlamasını istedi. Şişli'de bir alışveriş merkezinde ayarlanan buluşma için söz konusu yere giden Eabdalkarım C. durumdan şüphelenerek mekanı terk etti.
GÖRÜNTÜLER TELEFONDA
Daha sonra şüpheli Eabdalkarım C, işadamını arayarak parayı 1 milyon dolara yükselttiğini söyledi. Polis, şüpheli ile Roaa W.'nin Marmaris'te bir otelde olduğunu tespit etti. Şantajcı sevgililer, tatilde enselendi. Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonunda yapılan incelemede işadamına ait görüntülerin bulunduğu öğrenildi.
Iraklı işadamına şantaj yapan Iraklı kadın ve sevgilisi, Marmaris'teki bir otelde gözaltına alındı.
GÖRÜNTÜLER TELEFONDA
Daha sonra şüpheli Eabdalkarım C, işadamını arayarak parayı 1 milyon dolara yükselttiğini söyledi. Polis, şüpheli ile Roaa W.'nin Marmaris'te bir otelde olduğunu tespit etti. Şantajcı sevgililer, tatilde enselendi. Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonunda yapılan incelemede işadamına ait görüntülerin bulunduğu öğrenildi.
Iraklı işadamına şantaj yapan Iraklı kadın ve sevgilisi, Marmaris'teki bir otelde gözaltına alındı.
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