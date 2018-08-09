Kayseri'de daha önce 7 cinayet işleyen ve son olarak geçen hafta bir villanın güvenlik görevlisini öldüren seri katil Hamdi Kayapınar'ın, İstanbul seri katili olarak bilinen Seyit Ahmet Demirci ile "kim daha çok adam öldürecek" yönünde iddiaya girdiği öğrenildi. Kayapınar yakalandıktan sonra hakim karşısına çıktığında "İddiayı kazanan ben oldum" demiş.
Seri katillerin korkunç iddiası
8 kişinin katili olan kırmızı bisikletli seri katil Hamdi Kayapınar ile İstanbul seri katili olarak bilinen Seyit Ahmet Demirci'nin "kim daha çok adam öldürecek?" şeklinde iddiaya girdiği ortaya çıktı.
Etiketler: Seyit Ahmet Demirci , Hamdi Kayapınar , seri katil
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