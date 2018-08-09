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lerin korkunç iddiası

8 kişinin katili olan kırmızı bisikletli ile İstanbul seri katili olarak bilinen 'nin "kim daha çok adam öldürecek?" şeklinde iddiaya girdiği ortaya çıktı.

Seri katillerin korkunç iddiası

Kayseri'de daha önce 7 cinayet işleyen ve son olarak geçen hafta bir villanın güvenlik görevlisini öldüren seri katil Hamdi Kayapınar'ın, İstanbul seri katili olarak bilinen Seyit Ahmet Demirci ile "kim daha çok adam öldürecek" yönünde iddiaya girdiği öğrenildi. Kayapınar yakalandıktan sonra hakim karşısına çıktığında "İddiayı kazanan ben oldum" demiş.

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 07:20
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