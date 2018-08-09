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at genç kal

Kese at genç kal
Plastik Cerrah Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu, ilerleyen yaşa rağmen genç ve güzel kalmanın sırlarını şöyle sıralıyor:

● Güzel beslenin: k, cilde ışıltı ve sağlık veriyor.
● Spor şart: Her gün yapılan 30 dakikalık egzersiz, veriyor.
lenin: Keselenme, cildi tazeliyor. Kırışıklığı engelliyor.
● Su için: Günde en az 8-10 bardak su içmek cildi nemli tutuyor.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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