Kese at genç kal

Plastik Cerrah Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu, ilerleyen yaşa rağmen genç ve güzel kalmanın sırlarını şöyle sıralıyor:
● Güzel beslenin: Sağlıklı beslenmek, cilde ışıltı ve sağlık veriyor.
● Spor şart: Her gün yapılan 30 dakikalık egzersiz, gençlik veriyor.
● Keselenin: Keselenme, cildi tazeliyor. Kırışıklığı engelliyor.
● Su için: Günde en az 8-10 bardak su içmek cildi nemli tutuyor.
● Güzel beslenin: Sağlıklı beslenmek, cilde ışıltı ve sağlık veriyor.
● Spor şart: Her gün yapılan 30 dakikalık egzersiz, gençlik veriyor.
● Keselenin: Keselenme, cildi tazeliyor. Kırışıklığı engelliyor.
● Su için: Günde en az 8-10 bardak su içmek cildi nemli tutuyor.
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