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la unutma

Karpuzla unutma
Likopen deposu karpuz, hem ağızları tatlandırıyor, hem sağlığı koruyor. Kalp damar sağlığını destekleyen karpuz, kemikleri güçlendiriyor. Tansiyonu düzenliyor. Yaşlanmayı önlüyor. Böbrek sağlığını koruyor. önlüyor. Hafızayı güçlendiriyor ve konsantrasyonu artırıyor.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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