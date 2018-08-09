Likopen deposu karpuz, hem ağızları tatlandırıyor, hem sağlığı koruyor. Kalp damar sağlığını destekleyen karpuz, kemikleri güçlendiriyor. Tansiyonu düzenliyor. Yaşlanmayı önlüyor. Böbrek sağlığını koruyor. Kanseri önlüyor. Hafızayı güçlendiriyor ve konsantrasyonu artırıyor.
Karpuzla unutma
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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