TÜRKİYE Bilişim Derneği (TBD), KOBİ'lerin ihracattaki payının 10 puan artırılması için 'nokta hedefli' bilişim teşviği verilmesi konusunda girişim başlattı. TBD Başkanı Rahmi Aktepe, bilişime ilişkin KOSGEB'in mevcut durumda birçok teşvik ve destek uyguladığına dikkat çekerek, "Bu destekler çok iyi bir başlangıç" dedi. TBD'nin de elini taşın altına koyduğunu ve KOBİ'lerin dijital dönüşümlerini tamamlayıp küresel pazarda daha rekabetçi olmaları için ne yapılması gerektiğine kafa yorduğunu belirten Aktepe, şöyle devam etti: "KOBİ'lere dijital dönüşümlerini gerçekleştirebilmelerine yönelik mentor desteğinin sağlanması, istihdamı artıracak teşvik ve desteklerin yaygınlaştırılması, teşvik sisteminin daha yalın, esnek, yatırımcı dostu, dinamik ve sektörün gelişimine etki edecek şekilde yeniden düzenlenmesi de diğer talepler. Biz bu konudaki talepleri detaylandıracak bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayı da tüm taraflarla paylaşacağız." Aktepe, "Yeni nesil teşvik ve desteklerle, KOBİ'lerin ihracattaki payını yüzde 25'lerin üzerine taşıyabiliriz. Böyle bir süreçte KOBİ'lerin oluşturacağı katma değer de minimum yüzde 35'ler seviyesine çıkar" dedi.
Her KOBİ’ye bir akıl hocası
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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