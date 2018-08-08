Sigarayı bıraktıktan sonra ne oluyor? İşte adım adım sigarayı bırakmanın yolları...
8 Ağustos 2018 Çarşamba, 17:08:30 Güncelleme: 17:50:06
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Sigara içildiği anda vücut olumsuz yönde etkilenmeye başlar. Nabız yükselir, kişi daha hızlı nefes alıp vermeye başlar, kan dolaşımı yavaşlar. İçinde yaklaşık 3 bin 700 zehirli madde barındıran bir karışım olan sigara bir kanserojendir.
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Vücuttaki bütün organları olumsuz yönde etkileyen ve çeşitli kanserlere davetiye çıkaran sigaradan kurtulabilirsiniz.
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Peki, sigarayı bırakma evresinde vücutta meydana gelen değişiklikler nelerdir?
20 dakika sonra, kan basıncı ve nabız normale döner, el ve ayak dolaşımı düzelir.
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8 saat sonra, kan oksijen düzeyi normale döner, kalp krizi geçirme riski azalır.