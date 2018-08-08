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Sigarayı bıraktıktan sonra ne oluyor? İşte adım adım sigarayı bırakmanın yolları...

8 Ağustos 2018 Çarşamba, 17:08:30 Güncelleme: 17:50:06
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Sigarayı bıraktıktan sonra ne oluyor? İşte adım adım sigarayı bırakmanın yolları...

Sigara içildiği anda vücut olumsuz yönde etkilenmeye başlar. Nabız yükselir, kişi daha hızlı nefes alıp vermeye başlar, kan dolaşımı yavaşlar. İçinde yaklaşık 3 bin 700 zehirli madde barındıran bir karışım olan sigara bir kanserojendir.


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Sigarayı bıraktıktan sonra ne oluyor? İşte adım adım sigarayı bırakmanın yolları...

Vücuttaki bütün organları olumsuz yönde etkileyen ve çeşitli kanserlere davetiye çıkaran sigaradan kurtulabilirsiniz.

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Sigarayı bıraktıktan sonra ne oluyor? İşte adım adım sigarayı bırakmanın yolları...

Peki, sigarayı bırakma evresinde vücutta meydana gelen değişiklikler nelerdir?

20 dakika sonra, kan basıncı ve nabız normale döner, el ve ayak dolaşımı düzelir.

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Sigarayı bıraktıktan sonra ne oluyor? İşte adım adım sigarayı bırakmanın yolları...

8 saat sonra, kan oksijen düzeyi normale döner, kalp krizi geçirme riski azalır.

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Sigarayı bıraktıktan sonra ne oluyor? İşte adım adım sigarayı bırakmanın yolları...

24 saat sonra, vücut karbonmonoksitten arınır.

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