Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi...

METEOROLOJİ'DEN DOĞU KARADENİZ İÇİN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika olarak acil geçtiği uyarıda şu ifadeler yer verildi: "Rüzgarın yarın (09.08.2018 Perşembe) Doğu Karadeniz'in doğusunda öğle saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 (60-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı, başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."



KARADENİZ SAHİL YOLU ULAŞIMA KAPANMIŞTI

Ordu' nun Ünye İlçesi'nde şiddetli yağışların meydana getirdiği taşkın sonucu bir köprü yıkılma riskine karşı trafiğe kapatıldı. Karadeniz Sahil yolunda ulaşım çift taraflı durduruldu.

Ordu' nun Ünye ilçesi'nde trafiğe kapatılan Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki köprünün çöktüğü bildirildi.

BİR SON DAKİKA UYARISI DAHA

Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde şiddetli yağışların bu gece ve yarın da etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden dün yayınlanan uyarılarda Bu sabahtan yarın öğle saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde beklenen yağışların kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı belirtilmişti. Bugün şu ana kadar bölgede 20 ila 100 mm arasında yağış kaydedildi. Ölçümlere göre bugün en fazla yağış Ordu'da Çaybaşı'da 95, Perşembe'de 78, İkizce'de 66, Ünye ve Fatsa'da 40 mm olarak kaydedildi.

Yapılan son analiz ve değerlendirmelere göre yağışların bu gece yine Samsun'un doğu ilçeleri (Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık), Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olmaya devam edeceği ve metrekareye yer yer 100 mm üzerinde yeni yağış meydana geleceği tahmin ediliyor.

Bölgede son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle toprağında doygun olduğu da dikkate alınarak meydana gelebilecek ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım ve özellikle heyelan riski ile ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaya devam edilmesi gerekmektedir.