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İstanbul'da korkutan görüntü

İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Yeniköy sahilinde sabah saatlerinde hortum çıktı.

İstanbulda korkutan görüntü

İstanbul Arnavutköy'de yoğun rüzgar ile ortaya çıkan, denizden sahile ilerledikten kısa bir süre sonra kaybolan hortum, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 13:36
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