İstanbul'da korkutan görüntü

İstanbul Arnavutköy'de yoğun rüzgar ile ortaya çıkan, denizden sahile ilerledikten kısa bir süre sonra kaybolan hortum, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
İstanbul Arnavutköy'de yoğun rüzgar ile ortaya çıkan, denizden sahile ilerledikten kısa bir süre sonra kaybolan hortum, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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