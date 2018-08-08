Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Uzmanlardan korkutan uyarı

Yaz aylarında vücudumuzun ihtiyacı olan D vitamininin üretilmesine yardımcı olan güneş ışınları hakkında açıklama yapan uzmanlar, Türkiye'nin her bölgesinde yeterli D vitaminini üretebilmek için gerekli olan güneşlenme sürelerinin değişiklik gösterdiğini söyledi. Uzmanlar, bronzlaşmadan, makyaj kullanımına ve doğru beslenmeye kadar birçok konuda da uyarılarda bulundu.