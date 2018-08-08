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Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Uzmanlardan korkutan uyarı

Uzmanlar güneş ışınlarının etkilerine karşı vatandaşları uyardı. Vücudun D vitamini ihtiyacını karşılayan güneş ışınlarının yararı kadar zararları da bulunduğunu belirten uzmanlar, Ege ve 'de güneşlenen vatandaşlara uyarılarda bulunarak, güneşlenme süreniz "10 dakikayı geçmesin" dedi.

Yaz aylarında vücudumuzun ihtiyacı olan D vitamininin üretilmesine yardımcı olan güneş ışınları hakkında açıklama yapan uzmanlar, Türkiye'nin her bölgesinde yeterli D vitaminini üretebilmek için gerekli olan güneşlenme sürelerinin değişiklik gösterdiğini söyledi. Uzmanlar, bronzlaşmadan, makyaj kullanımına ve doğru beslenmeye kadar birçok konuda da uyarılarda bulundu.

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 12:08
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