Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Uzmanlardan korkutan uyarı

Yaz aylarında vücudumuzun ihtiyacı olan D vitamininin üretilmesine yardımcı olan güneş ışınları hakkında açıklama yapan uzmanlar, Türkiye'nin her bölgesinde yeterli D vitaminini üretebilmek için gerekli olan güneşlenme sürelerinin değişiklik gösterdiğini söyledi. Uzmanlar, bronzlaşmadan, makyaj kullanımına ve doğru beslenmeye kadar birçok konuda da uyarılarda bulundu.
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