Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Hakkı Bulut'un hastaneye kaldırıldığı haberi sosyal medya hesabı Instagram sayfasından üzerinde sevenlerine duyuruldu.
"Sevgili babamız Sn. Hakkı Bulut ani bir kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda olup, birazdan kalp ameliyatı olacaktır. Siz sevenlerinden ailesi olarak dualarınızı esirgememenizi diliyoruz."
HAKKI BULUT'UN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ İLK BİLGİ PAYLAŞIMI
Onur Akay da Hakkı Bulut'un sağluk durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. "Arabesk müziğinin taçsız kralı hastaneye kaldırıldı! O, 61 albüm ve 1000 bestenin sahibi. İkimiz Bir Fidanız, Ben Buyum, Ben Tövbemi Geri Aldım, Son Mektup, İtirazım Var gibi şarkıların yazarı Hakkı Bulut, zor günler geçiriyor. Sağlık problemleri nedeni ile hastaneye kaldırılan değerli sanatçımıza anjiyo yapıldı ancak, stent takılacak damarı kalmamış ve damarı kopacak vaziyetteymiş."
"Sevgili babamız Sn. Hakkı Bulut ani bir kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda olup, birazdan kalp ameliyatı olacaktır. Siz sevenlerinden ailesi olarak dualarınızı esirgememenizi diliyoruz."
HAKKI BULUT'UN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ İLK BİLGİ PAYLAŞIMI
Onur Akay da Hakkı Bulut'un sağluk durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. "Arabesk müziğinin taçsız kralı hastaneye kaldırıldı! O, 61 albüm ve 1000 bestenin sahibi. İkimiz Bir Fidanız, Ben Buyum, Ben Tövbemi Geri Aldım, Son Mektup, İtirazım Var gibi şarkıların yazarı Hakkı Bulut, zor günler geçiriyor. Sağlık problemleri nedeni ile hastaneye kaldırılan değerli sanatçımıza anjiyo yapıldı ancak, stent takılacak damarı kalmamış ve damarı kopacak vaziyetteymiş."
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