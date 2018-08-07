İstanbul'da Hursit Tolon'dan Prof. Canan Karatay'a kadar çok sayıda ünlüyü kandıran dolandırıcılar, bu kez Türk Halk Müziği sanatçısı Tülin Berbergil'i hedef seçti. Berbergil'i, kendisini polis olarak tanıtıp 'hesabınız FETÖ tarafından ele geçirilmiş' diyerek 50 bin lira dolandıran İbrahim Y., yakayı ele verdi. Zanlı, Berbergil'i ikinci kez arayıp 150 bin lira isteyince, gözaltına alınıp tutuklandı. Mahkemede kendini savunan 43 yaşındaki zanlı, askerde olan oğlumu görmek için Şanlıurfa'dan İstanbul'a geldiğini belirtti. "Urfa'dan tanıdığım İsa, Hasan ve Ahmet beni aradı. Taksim'den bir kadından 50 bin TL alacağımı söylediler. Parayı aldım sonra da 4 bin TL'yi kendime ayırdım. Pişmanım" dedi. Sanık hakkında 17.5 yıl hapis cezası istendi.
Tele-FETÖ!
Telefon dolandırıcıları, “Hesabınızı FETÖ ele geçirmiş” diyerek THM sanatçısı Tülin Berbergil’in 50 bin lirasını aldı
Etiketler: Canan Karatay , halk müzik , Şanlıurfa , FETÖ , Tülin Berbergil , İstanbul , TL
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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