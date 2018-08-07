Bakanlık uyardı! Deterjanlardaki büyük tehlike...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Evimizdeki Tehlikeli Atıklar El Kitapçığı" yayımladı. Bakanlık, kitapçıkta ojeden asetona, saç boyasından jölesine kadar birçok ürünle ilgili uyarıda bulundu. Günlük yaşamda işleri daha kolay yapmak için temizlik malzemeleri, deterjanlar, boyalar, kişisel bakım ürünleri ve pestisit gibi bir çok ürün kullanıldığı belirtilen kitapçıkta şöyle denildi: "Tüketici olarak marketten satın aldığımız bir ürünün genellikle güvenilir olduğuna inanırız. Ancak evlerimizde kullandığımız bir çok ürün tehlikeli kimyasal maddeler içermekte ve bu ürünlerin uygun şekilde kullanılmaması ya da bertaraf edilmemesi halinde zararlı etkileri görülebilir. Ürünlerle ilgili bilgimiz olması halinde evimizi, çevremizi daha sağlıklı ve yaşanabilir düzeye taşımamız mümkün olur.