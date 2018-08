Evlilik korur kalbi

kalp,götürüyor.Türkiye İstatistikKurumu'nun yaptığıbu araştırma,tehlikeyi gözlerönüne seriyor.Kalbi besleyenatardamarlarıntıkanmasına bağlıolarak kalp kasınınyeterince oksijenalamaması sonucu görülenkalp krizi, bazılarındayaş, cinsiyet ve hormonelsebeplerle daha azgörülebiliyor.kalp kriziiçin riskharitasınıçıkararak alınabilecekönlemleri anlatıyor.Kalp, sağlıklı bir yaşamınanahtarını oluşturuyor.Kalp hastalıklarındakadınlar, erkeklere orandadaha avantajlı bulunuyor.hormonal avantajadönüşerekMenopozöncesi dönemde östrojen,doğrudan kan damarlarınıdöşeyen 'endotel'hücrelerini güçlendiriyor.Kadınları damarsertliğinden koruyor.Ancak adet döngüleridüzenli seyretmeyenpolikistik over hastalarındakalp krizi görülme riskibulunuyor.Gençler, yaşlılara oranla kalp krizi konusunda daha fazla risk taşıyor. Çünkü yaşlandıkça damarlar arasında "köprü damarları" oluşuyor. Bu durumda kalp, herhangi bir damar tıkanmasında diğer damardan kan alarak beslenmeye devam edebiliyor. Gençlerde ise böyle bir yapı oluşmadığı için kalp aniden duruyor. Kişiyi hayatta bırakan bu ortamlar ise 50 yaşından sonra gelişiyor. Finlandiya 'da yapılan araştırma, sağlıklı kalbin sırrının mutlu bir evlilik olduğunu söylüyor. Evli kadınlar ve erkekler daha az kalp krizi geçiriyor. Bekarlar da kalp krizi riskinin arttığı görülüyor. Evliliğin sağlığa yararları, çiftin birbirine göz kulak olmasından kaynaklanıyor. Görüldüğü üzere bazılarının iddia ettiği gibi,aslında her zaman o kadar da kötü olmayabiliyor!krizinden korunmanın en etkili yolu, yaşam tarzını değiştirmekten geçiyor. İyi ve kaliteli beslenme, yeteri kadar hareket etme, stresi iyi yönetme riski azaltıyor. Düzenli doktor takibiyle yüksek tansiyon, diyabet, kan yağları takibi vs. yakından izlenmesi, sigara vb. kötü alışkanlıklardan alabildiğine uzak durulması da gerekiyor.