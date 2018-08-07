Evlilik korur kalbi

Türkiye'de kalp, ölüme kadar götürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı bu araştırma, tehlikeyi gözler önüne seriyor. Kalbi besleyen atardamarların tıkanmasına bağlı olarak kalp kasının yeterince oksijen alamaması sonucu görülen kalp krizi, bazılarında yaş, cinsiyet ve hormonel sebeplerle daha az görülebiliyor.
VM Medical Park Pendik Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Ekmekçi, kalp krizi için risk haritasını çıkararak alınabilecek önlemleri anlatıyor. Kalp, sağlıklı bir yaşamın anahtarını oluşturuyor. Kalp hastalıklarında kadınlar, erkeklere oranda daha avantajlı bulunuyor. Kadınlarda adet görme döngüleri, hormonal avantaja dönüşerek kalp krizi riskini önlüyor. Menopoz öncesi dönemde östrojen, doğrudan kan damarlarını döşeyen 'endotel' hücrelerini güçlendiriyor. Kadınları damar sertliğinden koruyor. Ancak adet döngüleri düzenli seyretmeyen polikistik over hastalarında kalp krizi görülme riski bulunuyor.
GENÇLER DİKKAT
Gençler, yaşlılara oranla kalp krizi konusunda daha fazla risk taşıyor. Çünkü yaşlandıkça damarlar arasında "köprü damarları" oluşuyor. Bu durumda kalp, herhangi bir damar tıkanmasında diğer damardan kan alarak beslenmeye devam edebiliyor. Gençlerde ise böyle bir yapı oluşmadığı için kalp aniden duruyor. Kişiyi hayatta bırakan bu ortamlar ise 50 yaşından sonra gelişiyor.
AŞK GİBİSİ VAR MI!
Finlandiya'da yapılan araştırma, sağlıklı kalbin sırrının mutlu bir evlilik olduğunu söylüyor. Evli kadınlar ve erkekler daha az kalp krizi geçiriyor. Bekarlarda kalp krizi riskinin arttığı görülüyor. Evliliğin sağlığa yararları, çiftin birbirine göz kulak olmasından kaynaklanıyor. Görüldüğü üzere bazılarının iddia ettiği gibi, 'kadın dırdırı' aslında her zaman o kadar da kötü olmayabiliyor!
STRESİ UNUTUN
KALP krizinden korunmanın en etkili yolu, yaşam tarzını değiştirmekten geçiyor. İyi ve kaliteli beslenme, yeteri kadar hareket etme, stresi iyi yönetme riski azaltıyor. Düzenli doktor takibiyle yüksek tansiyon, diyabet, kan yağları takibi vs. yakından izlenmesi, sigara vb. kötü alışkanlıklardan alabildiğine uzak durulması da gerekiyor.
VM Medical Park Pendik Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Ekmekçi, kalp krizi için risk haritasını çıkararak alınabilecek önlemleri anlatıyor. Kalp, sağlıklı bir yaşamın anahtarını oluşturuyor. Kalp hastalıklarında kadınlar, erkeklere oranda daha avantajlı bulunuyor. Kadınlarda adet görme döngüleri, hormonal avantaja dönüşerek kalp krizi riskini önlüyor. Menopoz öncesi dönemde östrojen, doğrudan kan damarlarını döşeyen 'endotel' hücrelerini güçlendiriyor. Kadınları damar sertliğinden koruyor. Ancak adet döngüleri düzenli seyretmeyen polikistik over hastalarında kalp krizi görülme riski bulunuyor.
GENÇLER DİKKAT
Gençler, yaşlılara oranla kalp krizi konusunda daha fazla risk taşıyor. Çünkü yaşlandıkça damarlar arasında "köprü damarları" oluşuyor. Bu durumda kalp, herhangi bir damar tıkanmasında diğer damardan kan alarak beslenmeye devam edebiliyor. Gençlerde ise böyle bir yapı oluşmadığı için kalp aniden duruyor. Kişiyi hayatta bırakan bu ortamlar ise 50 yaşından sonra gelişiyor.
AŞK GİBİSİ VAR MI!
Finlandiya'da yapılan araştırma, sağlıklı kalbin sırrının mutlu bir evlilik olduğunu söylüyor. Evli kadınlar ve erkekler daha az kalp krizi geçiriyor. Bekarlarda kalp krizi riskinin arttığı görülüyor. Evliliğin sağlığa yararları, çiftin birbirine göz kulak olmasından kaynaklanıyor. Görüldüğü üzere bazılarının iddia ettiği gibi, 'kadın dırdırı' aslında her zaman o kadar da kötü olmayabiliyor!
STRESİ UNUTUN
KALP krizinden korunmanın en etkili yolu, yaşam tarzını değiştirmekten geçiyor. İyi ve kaliteli beslenme, yeteri kadar hareket etme, stresi iyi yönetme riski azaltıyor. Düzenli doktor takibiyle yüksek tansiyon, diyabet, kan yağları takibi vs. yakından izlenmesi, sigara vb. kötü alışkanlıklardan alabildiğine uzak durulması da gerekiyor.
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