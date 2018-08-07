İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşayan 435 bin kişi belediye mağduru oldu. CHP'li Avcılar Belediyesi, Türkiye'nin en büyük 3 operatörünün baz istasyonlarındaki kabloları keserek tahribatta bulundu. İlçede yaşayanların iletişiminde kopukluklar yaşandı. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, ortak açıklama yaparak, tepkisini dile getirdi. Ortak açıklamada, "Son günlerde Avcılar Belediyesi sınırları içerisinde yıllardır hizmet sunan, ilgili kamu kurumları tarafından sürekli denetlenen baz istasyonlarına yönelik Avcılar Belediyesi tarafından yapılan hukuksuz müdahaleler (baz istasyonlarının tahribi, kablolarının kesilmesi gibi yöntemlerle) sonucunda binlerce vatandaşımız internet, ses ve SMS hizmetlerini alamaz durumda bırakılmıştır" denildi. Belediyenin bu tutumunun arkasında ise 'rant' olduğu ortaya çıktı. İddialara göre; GSM operatörlerinin kurdukları baz istasyonları karşılığında ödedikleri ruhsat veya kira ücretlerine göz diken belediye, 3 operatöre, "Benim gösterdiğim yerde baz istasyonu kuracaksın ve ücretini ödeyeceksin" direktifi verdi. Baz istasyonu kuran operatörlerin istasyonları, belediye ekiplerince saldırıya uğradı. Belediyenin istasyon başına 200 bin lira istediği, 400 istasyon için 80 milyon lira fatura çıkarıldığı iddia edildi.
Avcılar koptu!
Avcılar Belediyesi baz istasyonlarının kablolarını kesti, ilçede yaşayan 435 bin kişinin iletişim koptu. Bunun arkasından 80 milyon liralık rant çıktı...
Etiketler: İstanbul Avcılar , türk telekom , Avcılar Belediyesi , CHP , Türkiye , baz istasyonu
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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