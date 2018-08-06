Yol Durumu
  1. İBB uyardı! O köprüler yarın gece kapalı olacak

Yoğurt suyu faydaları neler? Yoğurt suyu neye iyi gelir?

Yoğurt suyu açlık hissini yok ediyor, yağ yakıyor. Ara öğünlerde salatalık, nane, birkaç kaşık yoğurt ve yoğurt suyu ile yapılan cacık, sıhhatli şekilde kilo verilmesinde yardımcı oluyor! İşte yoğurt suyunun mucizevi faydaları...

Bol bol tüketin! Suyunda mucize var...

Diyetisyen Arzu Karabulut, yoğurt suyunun böbrek taşından ve kilo sorunundan kurtardığını vurguladı. Ürünün tiroid sorunlarına da cevap verdiğini anlatan Karabulut, şunları ifade etti: "Yoğurdun ve suyunun içeriğinde bulunan kalsiyum, protein ve B vitaminleri açlık hissini ortadan kaldırırken, yağ yaktırır.

  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 19:40
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar