Diyetisyen Arzu Karabulut, yoğurt suyunun böbrek taşından ve kilo sorunundan kurtardığını vurguladı. Ürünün tiroid sorunlarına da cevap verdiğini anlatan Karabulut, şunları ifade etti: "Yoğurdun ve suyunun içeriğinde bulunan kalsiyum, protein ve B vitaminleri açlık hissini ortadan kaldırırken, yağ yaktırır.
Yoğurt suyu faydaları neler? Yoğurt suyu neye iyi gelir?
Yoğurt suyu açlık hissini yok ediyor, yağ yakıyor. Ara öğünlerde salatalık, nane, birkaç kaşık yoğurt ve yoğurt suyu ile yapılan cacık, sıhhatli şekilde kilo verilmesinde yardımcı oluyor! İşte yoğurt suyunun mucizevi faydaları...
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