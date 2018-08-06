Kırmızı muz, normal muzdan daha küçük boyutlarda, kabuğu koyu kırmızı ya da mor renklerde olan bir muz türüdür. Bu renkli meyve Doğu Afrika, Asya, Güney Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri üreticileri tarafından ithal edilmektedir. En gözdesi Orta Amerika'da üretilerek dünya çapında satılır. Olgunlaştıkça rengi daha da koyulaşır. Peki nedir bu kırmızı muzun faydaları? İşte cevapları…
Sarı muza göre çok daha küçük boyutta. Kırmızı kabuğun yanı sıra mor kabukları da olabiliyor.
Kırmızı muz sinir sistemine iyi gelen doğal bir antidepresan!
Kırmızı muzun faydaları, sarı muzun papucunu dama atacak. Sarısına oranla daha fazla beta karoten ve C vitamini içeren kırmızı muzun birçok faydası mevcut. İşte daha önce hiç duymadığınız kırmızı muzun faydaları…
Kırmızı muz, normal muzdan daha küçük boyutlarda, kabuğu koyu kırmızı ya da mor renklerde olan bir muz türüdür. Bu renkli meyve Doğu Afrika, Asya, Güney Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri üreticileri tarafından ithal edilmektedir. En gözdesi Orta Amerika'da üretilerek dünya çapında satılır. Olgunlaştıkça rengi daha da koyulaşır. Peki nedir bu kırmızı muzun faydaları? İşte cevapları…
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