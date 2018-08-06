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Minik Leyla'nın katil zanlısı hakkında flaş nakil kararı

'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki 'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı, güvenlik gerekçesiyle 'daki cezaevine nakledildi.

Minik Leylanın katili için flaş karar!

M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun kapalı olması nedeniyle Ağrı Kapalı Cezaevi'nde tutulan zanlı, güvenlik gerekçesiyle 'daki cezaevine sevk edildi.

CESEDİ KAYBOLDUKTAN 18 GÜN SONRA BULUNMUŞTU

Ağrı'nın Bezirhane köyünde 15 Haziran'da Ramazan Bayramı'nda kaybolan 'in bulunması için çalışma başlatılmış, bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köy içindeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı. mLeyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında, akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmayan Aydemir'in cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

"KASTEN ÖLDÜRME" SUÇLAMASIYLA TUTUKLANMIŞTI

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 14 Temmuz'da gözaltına alınan 4 şüpheliden biri "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 10:14
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