Aşırı terleme tiroit habercisi

Sıcak ve nemli hava, bunaltıyor. Terleme ile vücuttan atılan su miktarı artıyor. Şüphesiz yazın en çekilmez yanını oluşturan bu durum, sosyal yaşamı da olumsuz etkiliyor. Vücutta ısı dengesini sağlayan terleme mekanizması bazen fazla çalışabiliyor. Bu durum genellikle çok fazla önemsenmemesine karşın altta yatan farklı rahatsızlıklar olabiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Dahiliye Bölümü'nden Uz. Dr. Mahmut Demirci, terlemeye neden olan rahatsızlıklar ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler veriyor.
30'DAN SONRASI RİSKLİ
Terleme, vücudun sıcak ve soğuk karşısında dengesini sağlıyor. Yani vücut ısısının ayarlanmasına yardımcı oluyor. Vücutta 2-4 milyon arasında bulunan ter bezi bulunuyor. Erkeklerde kadınlara oranla daha aktif çalışıyor. Bazı kişilerde gerekli miktardan fazla terleme yani hiperhidroz denilen terleme görülüyor. Bu terleme yalnızca el ve ayaklarda olabileceği gibi vücut genelinde de yaşanabiliyor. 18-30 yaş arasında daha fazla görülen lokal terleme sorunları sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. 30 yaş sonrası daha fazla ortaya çıkan genel terleme sorunu, sistemik bir hastalığın habercisi oluyor.
GEÇER DİYE BEKLEMEYİN
Aşırı terleme şikayetlerinde uykuda terleme ile birlikte göğüs ağrısı, hızlı nabız, nefes darlığı, kilo kaybı gibi belirtiler de varsa hemen bir uzmana başvurmak gerekiyor. Aşırı terlemenin tedavisi, nedenine ve şiddetine göre değişiklik gösteriyor. Terlemeye neden olabilecek hastalıklara yönelik tetkikler yapılması ve tedavinin şekillenmesi gerekiyor.
DOMATES SUYUNU DENEYİN
Aşırı terlemeyi azaltacak doğal yöntemler de bulunuyor. İşte evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz tarifler:
KARBONAT: 1 çay kaşığı karbonatı su ile karıştırın. Hazırladığınız maskeyi terleyen bölgelerinize sürün. 15-20 dakika bekletip, yıkayın. DOMATES SUYU: Ter gözeneklerini sıkılaştırır. Bir hafta boyunca her gün 1 fincan taze sıkılmış domates suyu için.
LİMON: Terlemeyi kontrol altına alır. 1 limonun suyunu sıkıp, bez yardımıyla vücudunun terleyen bölgelerine sürün.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI:Vücudunuzun terleyen bölgelerine Hindistan cevizi yağı ile masaj yapabilirsiniz.
30'DAN SONRASI RİSKLİ
Terleme, vücudun sıcak ve soğuk karşısında dengesini sağlıyor. Yani vücut ısısının ayarlanmasına yardımcı oluyor. Vücutta 2-4 milyon arasında bulunan ter bezi bulunuyor. Erkeklerde kadınlara oranla daha aktif çalışıyor. Bazı kişilerde gerekli miktardan fazla terleme yani hiperhidroz denilen terleme görülüyor. Bu terleme yalnızca el ve ayaklarda olabileceği gibi vücut genelinde de yaşanabiliyor. 18-30 yaş arasında daha fazla görülen lokal terleme sorunları sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. 30 yaş sonrası daha fazla ortaya çıkan genel terleme sorunu, sistemik bir hastalığın habercisi oluyor.
GEÇER DİYE BEKLEMEYİN
Aşırı terleme şikayetlerinde uykuda terleme ile birlikte göğüs ağrısı, hızlı nabız, nefes darlığı, kilo kaybı gibi belirtiler de varsa hemen bir uzmana başvurmak gerekiyor. Aşırı terlemenin tedavisi, nedenine ve şiddetine göre değişiklik gösteriyor. Terlemeye neden olabilecek hastalıklara yönelik tetkikler yapılması ve tedavinin şekillenmesi gerekiyor.
DOMATES SUYUNU DENEYİN
Aşırı terlemeyi azaltacak doğal yöntemler de bulunuyor. İşte evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz tarifler:
KARBONAT: 1 çay kaşığı karbonatı su ile karıştırın. Hazırladığınız maskeyi terleyen bölgelerinize sürün. 15-20 dakika bekletip, yıkayın. DOMATES SUYU: Ter gözeneklerini sıkılaştırır. Bir hafta boyunca her gün 1 fincan taze sıkılmış domates suyu için.
LİMON: Terlemeyi kontrol altına alır. 1 limonun suyunu sıkıp, bez yardımıyla vücudunun terleyen bölgelerine sürün.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI:Vücudunuzun terleyen bölgelerine Hindistan cevizi yağı ile masaj yapabilirsiniz.
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