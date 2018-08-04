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Tane tane mutluluk

Tane tane mutluluk
Mide kanserinden koruyan ; kilo verdiriyor, , bronşit ve kemik kırılmasını engelliyor... Uzmanlar, cinsel hayata katkılarına da dikkat çekiyor. "Bezelye erkekler üzerinde afrodizyak etkisi olan yiyecekler listesinde üst sıralarda yer alıyor" diyen uzmanlar, bu yeşil mucizenin sağlığa katkılarını şöyle sıralıyor:
✖ Bağışıklık sistemini güçlendirir. ve güç verir.
Alzheimer, eklem romatizması, bronşit ve kemik kırılmasını engeller.
✖ Kalbi güçlendirir. Damarları besler.
Yaşlılık hastalıklarına karşı korur.
✖ Kan şekerini dengeler.
Şeker hastalarına iyi gelir.
Yüksek liften dolayı bağırsakları çalıştırır.
Kabızlığı önler.
✖ Kemik sağlığı için etkilidir.
Yüzde 44 oranında K vitamini içerir.
Lif zenginidir.
Zayıflatır.
✖ Kötü kolesterolü düşürür.
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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