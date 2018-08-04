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da kemiklerinikaybetme

Menopozda kemiklerinikaybetme
Yaşın ilerlemesiyle birlikte, hastalıklar da kendini gösteriyor. Fizirem Uzmanı Dr. Yılmaz Sarıoğlu, özellikle dönemi sonrası kadınları tehdit eden kemik erimesi hastalığına değiniyor. Sinsi ilerleyen bu hastalıktan korunmak için bolca süt ve süt ürünlerinin tüketilmesini öneriyor. Halk sağlığı açısından nin çok önemli bir problem olduğunu ve bir çok kişinin belli bir yaştan sonra yakalandığı kemik erimesine bağlı kırıklar nedeniyle yatağa mahkum yaşadığını kaydeden Sarıoğlu, "45-48 yaş aralığındaki kadınların herhangi bir şikayeti olmaksızın kemik erimesi yönünden hekime gitmeleri gerekiyor. Bayanlarda menopozdan 1 yıl sonra başlangıç kemik ölçümü yapılmalıdır" bilgisini veriyor.
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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