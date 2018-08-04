İstanbul'da meydana gelen kazaların en başta gelen nedenlerinden biri olan araçların arasında "makas" terörüne bir yenisi daha eklendi. TEM Otoyolu'nda motosiklet sürücünün yanına lüks otomobili kullanan genç bir sürücü yaklaştı. Motosikletliye "Beni takip et" dedi. Bir anda araçların arasında makas atmaya başladı. Trafikte vızır vızır akan araçların arasından defalarca sıfır şekilde geçerek trafiği tehlikeye sokan maganda adeta terör estirdi. Motosiklet sürücüsü de olanı biteni kask kamerasıyla kaydetti.
‘Beni takip et’
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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