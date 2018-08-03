Almanya'daki Marburg Philipps Üniversitesi'nde çalışmalarına devam eden Kardiyolog Johannes Hinrich von Borstel, kalp sağlığını korumanın yollarını anlattı. 25 yaştan itibaren kalp damarlarında yağ birikmeye başladığını belirten kardiyolog Borstel, düzenli cinsel ilişkiye girmenin ve sarımsak tüketmenin kalp hastalıklarına yakalanma riskini büyük ölçüde azalttığını açıkladı.
Kalbin ilacı sarımsak
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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