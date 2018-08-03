Yol Durumu
  1. Böbreğiniz için limonata için
  2. Topuklu ayakkabı omurgayı bozuyor

Kalbin ilacı

Kalbin ilacı sarımsak
Almanya'daki Marburg Philipps Üniversitesi'nde çalışmalarına devam eden Kardiyolog Johannes Hinrich von Borstel, kalp sağlığını korumanın yollarını anlattı. 25 yaştan itibaren kalp damarlarında yağ birikmeye başladığını belirten kardiyolog Borstel, düzenli cinsel ilişkiye girmenin ve sarımsak tüketmenin kalp hastalıklarına yakalanma riskini büyük ölçüde azalttığını açıkladı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar