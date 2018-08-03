Halk arasındaki ismiyle "Vampir kelebek" ya da "yalancı kelebek" bilimsel adıyla Ricania Japonica veya Ricania Simulans, Asya kökenli zararlı böcek türü. Uzmanlara göre bu zararlı Japonya, Çin ve Kore'den geldiği tahmin edilen bitkilerin üzerinde Türkiye'ye ulaştı ve Doğu Karadeniz'de tespit edildi. Son zamanlarda İstanbul'da da görülmeye başlayan kelebekler büyük bir tehdit. Görünüş olarak kelebeğe benzediğinden, halk arasında kelebek denilse de bir kelebek türü değil, çekirge. Bu böcekler, meyveden sebzeye, çalılardan süs bitkilerine kadar bütün bitkilere yapışarak öz suyunu emiyor, onları verimsizleştiriyor. Zararlının topluca saldırdığı bitkiler, kuruma ve ölümle karşı karşıya kalıyor.
İstanbul'da vampir kelebek istilası! Her yere yayılıyorlar! Ricania Simulans nedir?
Halk arasında vampir kelebek olarak bilinen Ricania Simulans cinsi canlı Karadeniz'den sonra şimdi de İstanbul'da görülmeye başlandı. Bitkiler için oldukça zararlı olan bu türün İstanbul'a Rize'den kamyonlar aracılığıyla geldiği düşünülüyor.
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