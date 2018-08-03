Halk arasındaki ismiyle "Vampir kelebek" ya da "yalancı kelebek" bilimsel adıyla Ricania Japonica veya Ricania Simulans, Asya kökenli zararlı böcek türü. Uzmanlara göre bu zararlı Japonya, Çin ve Kore'den geldiği tahmin edilen bitkilerin üzerinde Türkiye'ye ulaştı ve Doğu Karadeniz'de tespit edildi. Son zamanlarda İstanbul'da da görülmeye başlayan kelebekler büyük bir tehdit. Görünüş olarak kelebeğe benzediğinden, halk arasında kelebek denilse de bir kelebek türü değil, çekirge. Bu böcekler, meyveden sebzeye, çalılardan süs bitkilerine kadar bütün bitkilere yapışarak öz suyunu emiyor, onları verimsizleştiriyor. Zararlının topluca saldırdığı bitkiler, kuruma ve ölümle karşı karşıya kalıyor.