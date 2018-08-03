Aykırı boşanma

İstanbul'da ev hanımı N.B., bir otelde müdür olarak çalışan 9 yıllık kocası Ş.B.'nin kadın gibi giyindiğini, makyaj yaptığını ve cinsel tercihinin değiştiğini iddia ederek boşanma davası açtı. N.B.'nin avukatı, "Davalının adeta kadına dönüşmesi N.B'nin psikolojik bunalıma girmesine neden oldu. Kriz geçirip hastaneye yattı" dedi. Karşı dava açıp 100 bin lira tazminat isteyen Ş.B. de asıl kusurlu olan kişinin eşi olduğunu iddia etti.
Ali OKTAY
Ali OKTAY
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