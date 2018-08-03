Aşka maydanoz

A ve C vitamini deposu olan maydanoz, vücuda enerji veriyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı savaşıyor. Uzmanların "Mucize" olarak tanımladığı bu sebze, cinsel yaşamın ömrünü uzatıyor. Cinsel isteği ve gücü arttırarak iktidarsızlık sorununa çare oluyor. Sperm kalitesini de arttıran maydanoz, çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisini destekliyor.
Maydanozun faydaları şöyle özetleniyor:
Diş çürümesini önler.
Kemikleri güçlendirir.
Kanserle mücadele eder.
Kalp-damar sağlığını korur.
Kilo vermeye yardım eder.
Tansiyonu dengeler.
Kanı temizler.
Cinsel gücü arttırır.
Maydanozun faydaları şöyle özetleniyor:
Diş çürümesini önler.
Kemikleri güçlendirir.
Kanserle mücadele eder.
Kalp-damar sağlığını korur.
Kilo vermeye yardım eder.
Tansiyonu dengeler.
Kanı temizler.
Cinsel gücü arttırır.
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