Antalya'nın ünlü tatil beldesi Manavgat'taki 5 yıldızlı Golden İmperial Resort Otel'de 15 saat süren elektrik kesintisi, yerli ve yabancı müşterileri canından bezdirdi. Calista Tour Acenta sahibi olan otel yetkilisi Sebahattin Coşkun, sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını, eski borcundan dolayı otelin elektriğinin kesildiğini söyledi. Otelde şebeke kullanılan kuyu suyu ise elektriğin kesilmesiyle birlikte odalara çıkmadı. Sıcaktan bunaldıklarını, yiyecek ve içecek bulamadıklarını, havuz ve sahilin pislik ve çöp içerisinde olduğunu iddia eden müşteriler, geldikleri tur şirketlerine ulaşarak başka otele geçmek istediklerini belirttiler. Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit'in de araya girmesi ve oteli satın alan şirketin borcu üstlenerek teminat vermesi üzerine elektrik açıldı. Kabus bitti.
Şalter attı!
Beş yıldızlı otelin 15 saat boyunca elektriği ve suyunun kesilmesi, tatilcileri isyan ettirdi. Tesisin sahibi, “Bizim suçumuz yok” deyince tepki çekti
Etiketler: Antalya
- 02 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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