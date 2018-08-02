Şalter attı!

'nın ünlü tatil beldesi Manavgat'taki 5 yıldızlı'deyerli ve yabancı müşterileri canından bezdirdi. Calista Tour Acenta sahibi olan otel yetkilisi Sebahattin Coşkun, sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını, eski borcundan dolayı otelin elektriğinin kesildiğini söyledi. Otelde şebeke kullanılanelektriğin kesilmesiyle birlikte odalara çıkmadı. Sıcaktan bunaldıklarını, yiyecek ve içecek bulamadıklarını, havuz ve sahilin pislik ve çöp içerisinde olduğunu iddia eden müşteriler, geldikleri tur şirketlerine ulaşarak başka otele geçmek istediklerini belirttiler. Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit'in de araya girmesi ve oteli satın alan şirketin borcu üstlenerek teminat vermesi üzerine elektrik açıldı. Kabus bitti.