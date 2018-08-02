Ana kuzusu!

Muhammet, henüz 2 yaşındaydı. Kan kanserine yakalandı. Minik vücudu 50 gün dayandı. Anne, çocuğunun cenazesini bırakamadı. Yürek burkan olay Antalya'da yaşandı. Duvar kağıdı ustası Hüsamettin Çetin (34) ve ev hanımı Seher Çetin'in (25) 2 yaşındaki çocukları Muhammet Selim'e, bir süre önce kan kanseri teşhisi konuldu. Enfeksiyon nedeniyle durumu ağırlaşan küçük çocuk, 50 günlük yaşam savaşını dün kaybetti. Ailesi çocuklarının ölümüyle büyük üzüntü yaşadı.
SEVDİ, ÖPÜP KOKLADI!
Oğlunun ölümünü kabullenemeyen anne Seher Çetin ise çocuğunun cenazesiyle hastane koridorlarında dolaştı. Genç anne yakınlarının tüm isteğine rağmen çocuğunun cenazesini bırakmadı. Kimseye aldırmadan hastane önüne oturup çocuğunun cansız bedenini seven, öpüp koklayan kadın, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Hastane görevlileri ve yakınlarının telkinleriyle acılı annenin kucağından alınan çocuk, ardından morga indirildi. Arkadaşının çocuğunun 50 gündür hastanede yattığını belirten Uysal Demir "Çocuk vefat etti. Ardından anne çocuğu kucağında gezdirmeye başladı. Hastanenin içinde ve dışarıda gezdirdi. Bir saat kucağında çocuğunu gezdirerek, ninniler söyledi. Kendisini zor ikna ettik" dedi.
SEVDİ, ÖPÜP KOKLADI!
Oğlunun ölümünü kabullenemeyen anne Seher Çetin ise çocuğunun cenazesiyle hastane koridorlarında dolaştı. Genç anne yakınlarının tüm isteğine rağmen çocuğunun cenazesini bırakmadı. Kimseye aldırmadan hastane önüne oturup çocuğunun cansız bedenini seven, öpüp koklayan kadın, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Hastane görevlileri ve yakınlarının telkinleriyle acılı annenin kucağından alınan çocuk, ardından morga indirildi. Arkadaşının çocuğunun 50 gündür hastanede yattığını belirten Uysal Demir "Çocuk vefat etti. Ardından anne çocuğu kucağında gezdirmeye başladı. Hastanenin içinde ve dışarıda gezdirdi. Bir saat kucağında çocuğunu gezdirerek, ninniler söyledi. Kendisini zor ikna ettik" dedi.
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