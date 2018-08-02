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Saç dökülmesi problemi olanlar dikkat! Bu yöntem derdinize çare olabilir

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Saç dökülmesi problemi olanlar dikkat!

3 aylık evliyim. İlişkiye giremedik. Psikolog, kadın hastalıkları uzmanı hepsine gittik. Kimisi 'Vajinismus' dedi, kimisi 'Değil' dedi. Tam tanım nedir? Eşimle beraber merak içindeyiz.

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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 08:39
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