3 aylık evliyim. İlişkiye giremedik. Psikolog, kadın hastalıkları uzmanı hepsine gittik. Kimisi 'Vajinismus' dedi, kimisi 'Değil' dedi. Tam tanım nedir? Eşimle beraber merak içindeyiz.
Saç dökülmesi problemi olanlar dikkat! Bu yöntem derdinize çare olabilir
Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
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