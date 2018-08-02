BİLİM İNSANLARININ YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMADA...
ABD Columbia Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada Alzheimer hastalığı ile şekerli içecekler, özellikle kola gibi gazlı içecekler arasında bir bağlantı olduğu tespit edildi. Ekip elde ettiği bulguları kısa bir süre önce Chicago'da yapılan Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı'nda sundu.
Gazlı içecekler alzheimer yapıyor
Diyabet hastalığı ile demans arasında bağ olduğunu çalışmalarla ispatlayan bilim insanları, şimdi de gazlı içeceklerin de risk yarattığını ortaya çıkardı.
BİLİM İNSANLARININ YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMADA...
Etiketler: Alzheimer
- Karaciğer yağlanmasından korunmak için öneriler
- Tüm Türkiye'de kullanılacak bir ilk olacak!
- Fazla et tüketme Alzheimer’ı davet etme
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.