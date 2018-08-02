BİLİM İNSANLARININ YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMADA...

ABD Columbia Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada Alzheimer hastalığı ile şekerli içecekler, özellikle kola gibi gazlı içecekler arasında bir bağlantı olduğu tespit edildi. Ekip elde ettiği bulguları kısa bir süre önce Chicago'da yapılan Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı'nda sundu.