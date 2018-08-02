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Gazlı içecekler yapıyor

Diyabet hastalığı ile demans arasında bağ olduğunu çalışmalarla ispatlayan bilim insanları, şimdi de gazlı içeceklerin de risk yarattığını ortaya çıkardı.

BİLİM İNSANLARININ YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMADA...
ABD Columbia Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada Alzheimer hastalığı ile şekerli içecekler, özellikle kola gibi gazlı içecekler arasında bir bağlantı olduğu tespit edildi. Ekip elde ettiği bulguları kısa bir süre önce Chicago'da yapılan Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı'nda sundu.

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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 08:13
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