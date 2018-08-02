Yol Durumu
  1. İlla anlayış gösterecek!
  2. Gastrit ilerlerse kansere dönüşür

aşkına!

, cinsel arzuyu artırıyor. Kanserden ve ’dan koruyor...

Çikolata aşkına!
Tadına doyulmayan, , hem ağızları tatlandırıyor. Hem sağlığı koruyor. hormonunu harekete geçiriyor, cinsel hayata da renk katıyor. Hazzı yükseltiyor. Cinsel soğukluğu gidererek çiftlerin yüzünü güldürüyor. Libidoyu artırıyor. Kanserden ve Alzheimer hastalığından koruyan çikolatanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor...
Kakao, kalbi koruyor. Damar hastalıklarını önlüyor.
Kötü kolesterolü düşürüyor.
Kanserden koruyor.
Beyin kanaması riskini azaltıyor. Vücuda enerji ve zindelik veriyor.
Bağırsakları çalıştırıyor. Böbrekleri besliyor.
Kan şekeri seviyesini dengeliyor.
Mutluluk veriyor.
Etiketler: , ,
  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar