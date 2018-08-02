Çikolata aşkına!

Tadına doyulmayan, çikolata, hem ağızları tatlandırıyor. Hem sağlığı koruyor. Mutluluk hormonunu harekete geçiriyor, cinsel hayata da renk katıyor. Hazzı yükseltiyor. Cinsel soğukluğu gidererek çiftlerin yüzünü güldürüyor. Libidoyu artırıyor. Kanserden ve Alzheimer hastalığından koruyan çikolatanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor...
Kakao, kalbi koruyor. Damar hastalıklarını önlüyor.
Kötü kolesterolü düşürüyor.
Kanserden koruyor.
Beyin kanaması riskini azaltıyor. Vücuda enerji ve zindelik veriyor.
Bağırsakları çalıştırıyor. Böbrekleri besliyor.
Kan şekeri seviyesini dengeliyor.
Mutluluk veriyor.
Kakao, kalbi koruyor. Damar hastalıklarını önlüyor.
Kötü kolesterolü düşürüyor.
Kanserden koruyor.
Beyin kanaması riskini azaltıyor. Vücuda enerji ve zindelik veriyor.
Bağırsakları çalıştırıyor. Böbrekleri besliyor.
Kan şekeri seviyesini dengeliyor.
Mutluluk veriyor.
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