Sil baştan

Yargıtay, Nazlı Sinem'in davasının, yeniden görülmesine karar verdi. Korkunç olay, 8 yıl önce İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. Olay gecesi 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu, Paksoy Holding'in veliahtları Can Paksoy ile Emre Paksoy'un evine gitti. 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti. Evde bulunan Paksoy kardeşler, önce tutuklandı, ardından delil yetersizliğinden beraat etti. iki kardeş, apar topar ABD'ye gitti! Öte yandan Yargıtay, mahkeme kararına yapılan itirazı değerlendirdi. Davanın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın müdahil olmadığı nedeniyle yeniden görülmesine karar verdi. ABD'de yaşayan kardeşlere duruşmaya katılmaları için davet gönderdi.
AVUKATLARI ÇEKİLDİ
Kardeşlerin avukatı ise kararın ardından vekillikten çekildi! Yargıtay Başsavcılığı'nın bozma kararında, "O gece evdeki sabit telefon kayıtları araştırılmamıştır. Maktulün kafasının arkasında yer alan 8 cm çapındaki yaranın düşerken bu izin oluşup oluşmadığı, bu izin olaydan önce oluşup oluşmadığı, maktulün elbisesinin arkasındaki fermuarın uzunluğu dikkate alınarak bu fermuarı tek başına kapatıp kapatamayacağı araştırılmamıştır" denildi.
ALİ OKTAY
AVUKATLARI ÇEKİLDİ
Kardeşlerin avukatı ise kararın ardından vekillikten çekildi! Yargıtay Başsavcılığı'nın bozma kararında, "O gece evdeki sabit telefon kayıtları araştırılmamıştır. Maktulün kafasının arkasında yer alan 8 cm çapındaki yaranın düşerken bu izin oluşup oluşmadığı, bu izin olaydan önce oluşup oluşmadığı, maktulün elbisesinin arkasındaki fermuarın uzunluğu dikkate alınarak bu fermuarı tek başına kapatıp kapatamayacağı araştırılmamıştır" denildi.
ALİ OKTAY
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