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sevmez sıcağı

ve nem, diyabete iyi gelmiyor. Vücutta yaşanan su kaybı, kan şekerinin dengesini bozuyor Uzmanlar uyarıyor: Sebze yiyin, çay değil su için...

Şeker hastalığı sevmez sıcağı
Susama hissi, sık idrara çıkma, yorgunluk, bulanık görme gibi şikayetler, toplumda şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin en önemli belirtisini oluşturuyor. Yaz aylarını yaşadığımız şu günlerde, diyabet hastaları kan şekerlerini dengelemekte zorlanıyor. Çünkü sıcak havaya bağlı olarak görülen terleme, vücutta sıvı kaybına ve beslenme bozukluklarına neden oluyor. Bu da kan şekerini olumsuz yönde etkiliyor. Memorial Dicle Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Erhan Aydın, diyabet hastalarına önemli uyarılarda bulunuyor. Şu bilgileri veriyor...
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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