Muğla Bodrum'da yaşanan olay, pes dedirtti! İsmi bilinmeyen bir şahıs, eline aldığı kürekle şahini döve döve öldürdü! O görüntüler, başka bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı. Kürekle kafasına vurduğu şahini telef eden cani, kendisini görüntüleyen vatandaşa da "Kapatın kameraları, neyi çekiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.
Şahini kürekle öldürdü
Etiketler: Muğla , Muğla Bodrum
- 01 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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