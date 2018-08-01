Şahini kürekle öldürdü

Muğla Bodrum'da yaşanan olay, pes dedirtti! İsmi bilinmeyen bir şahıs, eline aldığı kürekle şahini döve döve öldürdü! O görüntüler, başka bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı. Kürekle kafasına vurduğu şahini telef eden cani, kendisini görüntüleyen vatandaşa da "Kapatın kameraları, neyi çekiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.