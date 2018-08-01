İstanbul Silivri'de 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Binanın merdiven boşluğunda dün öğleden sonra yangın çıktı. Dumanlar tüm binayı sardı. Üst katta oturan Seyhan Akbaş, 2 çocuğuyla evde mahsur kaldı. Yanan eve ulaşan İkram Eryılmaz ve Barış Tutucu adlı 2 vatandaş, dumandan etkilenen bebeği kurtarmak için 5'inci kattan aşağı sarkıttı. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hayata sarktı
Yanan eve ulaşan bir vatandaş, dumandan etkilenen bebeği kurtarmak için 5. katın penceresinden aşağı sarkıttı. İtfaiye de evde mahsur kalanları merdivenle kurtardı.
Etiketler: İstanbul
- 01 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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